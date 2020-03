Esporte Por coronavírus, duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas devem ser adiadas Brasil enfrentaria a Bolívia e o Peru, nos dias 27 e 31 de março

As duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022 devem ser adiadas por causa da pandemia de coronavírus. A informação foi publicada pelo site Globoesporte.com. Depois, a Conmebol publicou em seu site uma carta que enviou à Fifa, dizendo que os dez países da confederação sul-americana solicitam o adiamento. A entidade máxima d...