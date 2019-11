Esporte Por convite, Atlético e Vila Nova garantem vaga à disputa da Copinha Tigre e Dragão confirmam participação em um dos principais torneios de base do Brasil

Goiás (campeão) e Trindade (vice) conquistaram a vaga à Copa São Paulo de Futebol Júnior por causa do desempenho técnico na disputa do Campeonato Goiano sub-20. Além deles, mais dois times do Estado também estarão no principal torneio do País na categoria de juniores: Atlético e Vila Nova. Ambos haviam solicitado, via Federação Goiana de Futebol (FGF), as vagas na competição à...