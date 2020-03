O Vila Nova deu férias para parte das categorias de base do clube. Os sub-13 e sub-15 tiveram atividades suspensas. A suspensão se estenderá pelos próximos 15 dias. A informação foi dada pelo vice-presidente do clube Leandro Bittar, na tarde desta segunda-feira (16).

“As atividades do sub-13 e do sub-15 estão suspensas. Para comissão, demos férias de 15 dias. Paralisamos, neste momento, essas duas categorias por 15 dias”, disse o dirigente.

As atividades das categorias sub-17 e sub-20 serão mantidas. Segundo o vice-presidente do clube, o Vila Nova terá mais facilidade em monitorar estes atletas, já que apenas três não vivem nos alojamentos do clube.

“Sub-17 e sub-20 mantém atividades normais. A maioria desses atletas está alojada no OBA, então não tem tanto contato social. Aqui dentro conseguimos monitorá-los melhor do que se liberássemos eles para voltar para casa”, analisou Leandro Bittar.

Sobre a possibilidade de paralisação ou encerramento do Campeonato Goiano, o dirigente do Vila Nova lamentou o prejuízo financeiro que os clubes enfrentarão. Leandro Bittar cobrou pronunciamento da CBF e acredita que a melhor forma será antecipar a 1ª fase do Estadual.

“O prejuízo existe, com certeza vai ser impactado. Não sabemos por quanto tempo vai durar o surto. A CBF deveria se manifestar com relação a isso. Vários clubes dependem de campeonato estaduais. O quanto antes a gente encerar o 1º turno, será melhor. Na semana que vem, veríamos com os oito classificados qual a melhor maneira, se continua ou não. Vai depender de como o vírus vai alastrar”, disse Leandro Bittar.

O dirigente do clube afirmou, ainda, que levará em conta a questão humana para seguir nos jogos. “O clube não vai impor nada aos jogadores. Nesse momento, em que não temos o surto em ápice, seria interessante cumprir a tabela, pelo menos. A maioria gostaria de continuar”, afirmou.