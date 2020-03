O início do Campeonato Brasileiro de Basquete, previsto para o domingo (15), foi adiado pela Confederação Brasileira da modalidade. O motivo é preservar a saúde dos envolvidos, após o surto do COVID-19, o coronavírus. A competição, equivalente à segunda divisão nacional, conta com o Basquete Anapolino como representante goiano. A estreia da equipe seria domingo, em Brasília, contra o Cerrado Basquete. As novas datas do torneio só serão anunciadas posteriormente.

A CBB decidiu seguir a orientação da Federação Internacional de Basquete (FIBA), órgão maior do basquete mundial, e da ConsuBasquet, órgão do basquete na América do Sul. Em seu site oficial, a entidade brasileira informa que irá monitorar, junto às entidades nacionais de saúde, as informações sobre o avanço do vírus e seu controle dentro do Brasil e seguirá todos os protocolos solicitados pelo Ministério da Saúde, Governo Federal e também FIBA.

Além do Brasileiro adulto, também ficam adiadas e sem previsão de início, as próximas etapas do nacionais interclubes de base (sub-12 até sub-23). A única competição que seguirá é o Campeonato Brasileiro sub-21, em Uberlândia, que será finalizado no domingo, em comum acordo com os clubes e o CBC, "com reforço nos protocolos de saúde e segurança entre todos os presentes. A retirada dos atletas da cidade neste momento seria inviável por questões de logística", informou a entidade.

A Confederação Brasileira de Basketball também orienta que as federações estaduais, ligas profissionais por ela chanceladas, a Liga Nacional de Basquete (LNB), e a Liga de Basquete Feminino (LBF), sigam as orientações da Federação Internacional de Basquete, suspendendo suas partidas até que seja seguro retornar às atividades.