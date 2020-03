Esporte Por conta do coronavírus, Argentina suspende eventos esportivos em março A Copa da Superliga, competição que reúne os principais clubes de futebol do país, no entanto, não deve ser paralisada

A crise da epidemia do coronavírus - agora pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) - está afetando de vez o esporte na América do Sul. Nesta quarta-feira, o governo da Argentina anunciou a suspensão de torneios esportivos durante o mês de março, enquanto que a Conmebol confirmou que todos os jogos de competições internacionais no Paraguai acontecerão c...