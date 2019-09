Esporte Por chuva, seleção brasileira treina em gramado coberto em Miami

O primeiro treino da seleção brasileira em Miami, em preparação para o amistoso com a Colômbia, foi realizado nesta segunda-feira em um gramado coberto, em razão da chuva e do avanço do furacão Dorian, na costa leste dos Estados Unidos. A atividade foi realizada num gramado de futebol americano, no CT do Miami Dolphins. A seleção, por sinal, foi recepcionada pelo brasileir...