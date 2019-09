Esporte Por causa do estado de calamidade, Santa Helena x Rioverdense é adiado Federação Goiana de Futebol confirmou mudança de data da partida, válida pela 2ª rodada do grupo A da 3ª Divisão estadual

A situação crítica de Santa Helena impacta também no mundo do futebol. A partida entre o time da cidade e a Rioverdense, que seria disputada no domingo (22), às 16h, acabou adiada pela Federação Goiana de Futebol (FGF). Na quinta (18), o prefeito João Alberto Rodrigues declarou situação de emergência e estado de calamidade pública por causa de queimadas na região...