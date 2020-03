Esporte Por causa do coronavírus, Stock Car adia etapa de Goiânia Corrida de Duplas em Goiânia estava agendada para 29 de março. Público terá valor de ingresso reembolsado

A etapa de estreia da temporada 2020 foi adiada. A primeira corrida do calendário estava marcada para ser disputada em Goiânia, no dia 29 de março, com a corrida de duplas. No entanto, a promotora da categoria, a Vicar, decidiu pelo adiamento devido à pandemia de coronavírus. Com isso, a 1ª etapa do campeonato deve ser disputada no circuito de Velopark, no dia 12...