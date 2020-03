Os dois primeiros jogos da 10ª rodada do Goianão 2020, entre Atlético x Grêmio Anápolis e Vila Nova x Anápolis, tiveram portões fechados por causa do coronavírus, mas outra mudança será realizada após as conclusões das partidas devido a pandemia.

A tradicional zona mista, onde os jogadores são entrevistados após os jogos, não serão realizadas no OBA e Olímpico. A medida é para prevenção por causa do coronavírus. Após as partidas, apenas os treinadores e um jogador de cada equipe vão conceder entrevistas coletivas nas salas de imprensa das respectivas praças esportivas.

Todos os jogos da 10ª rodada serão disputados sem presença de torcedores. Apenas as delegações dos clubes, membros das diretorias, policiais e profissionais da imprensa terão acesso nos estádios que receberão partidas neste final de semana. A medida deve durar até o final da fase de grupos da competição estadual.