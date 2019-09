Esporte Por causa de show sertanejo, data do jogo entre Goiás e Cruzeiro é alterada Inicialmente marcado para domingo (29), duelo foi adiado para segunda-feira (30), às 20 horas

O jogo entre Goiás e Cruzeiro, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente marcado para o domingo (29), às 19 horas, foi adiado para segunda-feira (30), às 20 horas. O motivo é porque no domingo o Estádio Serra Dourada receberá o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima. Havia a possibilidade do confronto ser disputado no Olímpico, mas nesta ...