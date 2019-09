Esporte Por causa de show, jogo entre Goiás e Cruzeiro pode ter data alterada Jogo está marcado para o dia 29 de setembro, no Serra Dourada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do returno do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (9), mas já deve receber uma solicitação de alteração de data em breve. O duelo entre Goiás e Cruzeiro, marcado para 29 deste mês, às 19 horas, no Serra Dourada, coincide com um show já agendado do cantor sertanejo, Gusttavo Lima. Segundo a asse...