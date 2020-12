Esporte Por causa de recuperação de lesão, Goiás vai renovar com atacante Kaio terá vínculo estendido por mais três meses após passar por cirurgia

O Goiás tem três jogadores com vínculos que se encerram nesta quarta-feira (9) e apenas um deles será renovado. É o do atacante Kaio, que se recupera de uma lesão e terá novo vínculo de três meses. O volante Gilberto Júnior e o atacante Victor Andrade não ficam para 2021.A diretoria esmeraldina ainda estuda as situações de outros jogadores com contratos até o fim de dezembr...