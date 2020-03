Esporte Por causa de pandemia, Atlético-GO libera jogadores Após longa reunião na tarde desta quarta-feira (18), clube decidiu suspender atividades do grupo profissional, mas ainda vai discutir por qual período isso será feito

Na tarde desta quarta-feira (18), o Atlético-GO decidiu liberar seus atletas e suspender as atividades do futebol profissional do clube, mas ainda não está decidido o período, o que será estudado e discutido em uma reunião na manhã desta quinta-feira (19). A disseminação do novo coronavírus levou à paralisação das competições que o rubro-negro disputa e, agora, das a...