Esporte Por causa de Michael, Goiás volta aos holofotes do mercado Clube alviverde volta a ser centro das atenções por causa do assédio ao atacante de 23 anos. Relembre as principais negociações do clube na última década

Por ter o jogador que é um dos principais desejos dos clubes brasileiros para 2020, o Goiás fica em evidência na movimentação do mercado. O interesse que o atacante Michael desperta faz o alviverde viver uma situação à qual se acostumou na última década, a de ter um produto valioso no mercado e entrar no jogo de xadrez de uma negociação, que envolve muita especulação ant...