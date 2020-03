Os presidentes do Atlético-GO, Adson Batista, e do Goiás, Marcelo Almeida, vão fazer o teste para o novo coronavírus. Os dois, assim como o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, participaram de encontro com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que também foi testado e teve resultado negativo nesta segunda-feira (16). O dirigente do Tigre, no entanto, disse, por meio da assessoria do Vila Nova, que não fará o teste.

O Flamengo teve de testar muitos dirigentes e pessoas do clube porque o vice-presidente de consulados e embaixadas do rubro-negro, Maurício Gomes de Mattos, viajou com a delegação para a Colômbia, para o jogo do dia 4 de março, na estreia do clube na Libertadores, contra o Junior Barranquilla. No avião da equipe, estavam os membros da diretoria flamenguista, incluindo Landim. No dia 13, o vice teve resultado positivo para o novo coronavírus.

Após a viagem para Barranquilla, Rodolfo Landim veio a Goiânia, no dia 9 de março, para um jantar com o governador Ronaldo Caiado, de quem é amigo pessoal. O governador convidou para o jantar os presidentes de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova e outras pessoas tiveram contato com o dirigente flamenguista, que também visitou o Serra Dourada ao lado de pessoas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Além de Landim, outros dirigentes flamenguistas tiveram teste negativo, como Bruno Spindel e Marcos Brás. O técnico Jorge Jesus, no entanto, teve teste positivo e, depois, contraprova inconclusiva. O treinador aguarda resultado de novo exame.

Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por meio da assessoria de imprensa, "todos os servidores da Seel que participaram na visita do presidente Rodolfo Landim ao estádio Serra Dourada estão assintomáticos, portanto, não há motivos para se submeterem ao teste". O governador Ronaldo Caiado também não fez o exame.

A reportagem do POPULAR confirmou que os presidentes de Atlético-GO e Goiás farão o teste. De acordo com o Vila Nova, Hugo Jorge Bravo não fará o exame porque "teve contato só com o presidente e não com o vice do Flamengo". A assessoria do Tigre disse que, no clube, até o momento, não tem ninguém que tenha feito o teste.