Esporte Por causa de desfalques, técnico do Grêmio Anápolis aposta no elenco

Pela primeira vez finalista do Goianão 2021, o Grêmio Anápolis chega para a decisão com dois desfalques, sem definir os substitutos, mas confiante no potencial do elenco à disposição da comissão técnica. O treinador Cléber Gaúcho não revela os substitutos do zagueiro Danrlei e do atacante Ronald, suspensos.Após o primeiro jogo da final (empate de 1 a 1), o técnico pontu...