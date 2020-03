Além dos jogos do Campeonato Goiano, a partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, entre Goiás e Vasco, na quarta-feira (18), no Estádio Olímpico, também será sem torcida. Não haverá venda de ingressos. Tudo ocorre por causa da pandemia do coronavírus e da posição do governo de Goiás, de não autorizar jogos com torcedores no estádio e que também será adotada em jogos da competição nacional.

A partida de ida da 3ª fases entre goianos e cariocas será nesta quinta-feira (12), em São Januário, no Rio.

Goiás teve os três primeiros casos confirmados de coronavírus nesta quinta-feira (12). Os jogos do Campeonato Goiano também serão todos sem público a partir deste fim de semana, quando será realizada a 10ª rodada da 1ª fase do Estadual. Os grandes eventos serão cancelados. Há risco da GO Cup, torneio de futebol infantil, ser cancelado ou, pelo menos, adiado.