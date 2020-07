Esporte Por causa de amistoso, Goiás altera dia de testes do elenco Primeiro teste esmeraldino será contra o Capital-DF no centro de treinamento Edmo Pinheiro

O Goiás adotará estratégia diferente de controle sobre a Covid-19 no elenco e no grupo de trabalho nesta semana. Como o clube esmeraldino tem amistoso agendado contra o Capital-DF, no próximo sábado (18), os jogadores serão testados na quarta-feira (16), para que os resultados sejam conhecidos até a véspera da partida, que será disputada no centro de treinamentos Edmo Pinheiro, ...