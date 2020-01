Esporte Por 3ª vitória e ajuste, técnico do Atlético-GO mantém formação Dragão enfrenta o Anápolis no terceiro desafio na temporada, pelo Campeonato Goiano. Cristóvão Borges já vê evolução do time desde a sua chegada

Na estreia, goleada de 5 a 0 sobre o Goiânia, domingo (26), no Estádio Olímpico. Agora, no segundo jogo à frente do Atlético, o técnico Cristóvão Borges deve repetir a formação do clássico, mas já de olho em algumas mudanças que poderá fazer, nas próximas seguintes, para não correr risco de lesões. Pelo Goianão, o Dragão jogará em casa, nesta quarta-feira (29), ...