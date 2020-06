Esporte Popó diz que Tyson é vovô para voltar aos ringues de boxe Brasileiro disse que não acredita que o "Iron Man" (Homem de Ferro, apelido de Tyson) possa repetir o que fez anteriormente ou ter um desempenho satisfatório com a idade avançada

Acelino Popó Freitas afirmou ser contra o retorno de Mike Tyson aos ringues. "Aos 53 anos, ele é um vovô para o boxe", disse o ex-campeão mundial dos superpenas e leves, na noite de quarta-feira, durante uma live no Instagram com Patrick Teixeira, atual detentor do cinturão dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe (OMB).Popó, de 44 anos, destacou tudo ...