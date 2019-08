Esporte Pontos positivos em cenário nebuloso para o Vila Nova Em situação ruim na Série B do Brasileiro, Tigre comemora semana livre para treinos e melhora defensiva

Em meio ao cenário nebuloso que encara na Série B do Campeonato Brasileiro, perto da zona de rebaixamento e com apenas três vitórias em 14 jogos disputados, o Vila Nova, ao menos, conta, no momento, com dois fatores que dão certo afago ao elenco, à comissão técnica, à diretoria e à torcida do clube.Desde o intervalo da 9ª para a 10ª rodada, o Tigre não tinha uma sema...