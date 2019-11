Esporte Ponto do Figueira rebaixaria todos do Z4 da Série B Time catarinense está distante 3 pontos da faixa de rebaixamento. Equipe pode selar destino de quatro clubes, além do dele mesmo

Na penúltima rodada da Série B, o Figueirense tem nas mãos o destino de quatro clubes, além do seu próprio. Todos os clubes do Z4, incluindo o Vila Nova, estão com 36 pontos. Além do Tigre, que é o lanterna, Londrina (17º), São Bento (18º) e Criciúma (19ª) têm a mesma pontuação. O Figueirense tem 39 e, se somar um ponto, garantiria sua permanência na Série B, apó...