Esporte Ponte Preta x Vila Nova: bom momento à prova em confronto direto Dono da 4ª melhor campanha do returno, time colorado visita o clube paulista com objetivo de aumentar distância para a zona de rebaixamento

O Vila Nova coloca o bom momento na Série B à prova em novo confronto direto pela permanência na competição nacional. Neste sábado (2), o time colorado enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 21 horas, pela 28ª rodada. Esse será o 19º jogo do Tigre sob o comando do técnico Higo Magalhães no campeonato. (Veja a escala de...