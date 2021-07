Esporte Ponte Preta x Goiás: alviverde tem estreia de técnico e quer ficar no G4 Marcelo Cabo faz primeira partida no comando do Goiás, que desafia a Ponte Preta, fora

Para se manter no grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás encara a Ponte Preta na noite desta sexta-feira (23), às 20 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em partida que marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando da equipe. O treinador, de 54 anos, comandou o primeiro treino pelo novo clube na tarde desta quinta-feira ...