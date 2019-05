Esporte Ponte Preta oficializa contratação do volante Washington, ex-Atlético Jogador disputou 18 jogos pelo Dragão na temporada

A Ponte Preta confirmou a contratação do volante Washington Santana para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador esteve nesta sexta-feira (17) no Estádio Moisés Lucarelli, onde passou por bateria de exames médicos e assinou contrato com a equipe campineira. Recentemente ele rescindiu com o Atlético Goianiense, pelo qual disputou 18 partidas. Curiosa...