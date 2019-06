Esporte Ponte Preta e Botafogo-SP empatam em confronto direto no G-4 da Série B

Concorrentes diretos na briga pelo acesso, Ponte Preta e Botafogo-SP ficaram no empate por 0 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os dois times se mantêm dentro do G-4, mas a Ponte Preta, em quarto, com 12 pontos, pode perder a vaga para o CRB, que tem dois pontos a menos e ainda joga n...