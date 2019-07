Esporte Ponte banca a permanência de Jorginho e explica ausência do técnico em coletiva Clube perdeu ontem para o lanterna da Série B, o América Mineiro

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, a diretoria da Ponte Preta confirmou a permanência do técnico Jorginho no cargo, mesmo após a derrota em casa para o lanterna América-MG por 1 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, a equipe de Campinas (SP) ainda explicou a ausência do ex-lateral-direito na entrevista coletiva de imprensa na última t...