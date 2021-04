Esporte Polivalente, Pedro Bambu exalta união do Vila Nova e pede respeito ao Anápolis Time colorado venceu o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Goiano, por 3 a 0, e encaminhou classificação às semifinais do Estadual

O volante Pedro Bambu vê o Vila Nova a cada jogo mais forte coletivamente. O time colorado abriu vantagem nas quartas de final do Campeonato Goiano, ao vencer o Anápolis por 3 a 0 e encaminha classificação à próxima fase do Estadual. O triunfo no Jonas Duarte contou com gols de Arthur Rezende e Rafael Donato, que marcaram pela primeira vez na temporada 2021. Ao todo, 12 jogadores já foram às redes pelo time colorado. “É bom saber...