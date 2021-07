Esporte Polivalente, lateral vê semana cheia do Atlético-GO como positiva para ajustes Natanael tem sido utilizado no time do Dragão como lateral ou como jogador mais avançado pelo lado esquerdo

Lateral esquerdo de origem, Natanael tem sido utilizado no Atlético-GO, pelo técnico Eduardo Barroca, como jogador mais avançado, pelo lado esquerdo do campo. Nas duas posições, tem se destacado e, taticamente, desempenhado papel importante no time atleticano. Ele espera que o Dragão possa voltar a ser vitorioso na Série A do Brasileiro, na partida contra o líder, o...