Esporte Polivalente, Gilsinho prevê Vila Nova competitivo na Série C Aos 36 anos, atacante segue sendo testado como meia e se cobra para “render mais” no setor ofensivo do time colorado

Um dos líderes no elenco do Vila Nova, Gilsinho ainda não marcou gols pelo clube colorado onde atuou em dez partidas até a paralisação do futebol, em março. A expectativa do atacante de 36 anos é de “render mais” a partir do momento que o esporte for retomado para o Tigre, de forma amistosa a partir deste sábado (17) e oficial no início de agosto na Série C. “O...