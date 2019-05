Esporte Polivalente, Bustamante se coloca à disposição para atuar na posição de Jorginho Atacante de beirada, paraguaio de 24 anos brinca que se precisar de goleiro, ele jogará se o técnico Wagner Lopes pedir

O atacante Héctor Bustamante se colocou à disposição do técnico Wagner Lopes para exercer função diferente dentro de campo. Jogador de beirada pela direita, o paraguaio de 24 anos disse que já exerceu a função do camisa 10 e, se precisar, ele está pronto para substituir o companheiro que se recupera de lesão no músculo adutor desde o dia 14 de abril, no primeiro jogo da fin...