Esporte Polícia prende suspeitos que queriam invadir Maracanã para ver Flamengo x Grêmio Grupo também pretendia vender ingressos falsos e praticar roubos em torno do estádio no Rio

A Polícia Civil do Rio realiza operação na manhã desta terça-feira para prender suspeitos que planejavam invadir o estádio no Maracanã na partida entre Flamengo e Grêmio, marcada para a noite desta quarta e válida pela semifinal da Copa Libertadores. Até às 8 horas, 16 pessoas já haviam sido presas. Segundo as investigações, os suspeitos estavam se articulando para invadi...