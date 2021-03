Esporte Polícia prende ex-presidente do Barcelona durante operação Bartomeu teria contratado pelo clube uma empresa para criar contas nas redes sociais e difamar ex-dirigentes, atletas (como Lionel Messi e Pique) e ex-jogadores (como Puyol e Pep Guardiola –que também foi treinador da equipe)

O ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 58, foi preso nesta segunda-feira (1º) junto com outros dirigentes do clube pela Polícia da Catalunha. Um porta-voz da polícia confirmou à agência de notícias AFP que, além de Bartomeu, a força-tarefa cumpriu uma série de pedidos de prisão. O jornal espanhol AS afirmou que também foram detidos o ex-assessor do ex-...