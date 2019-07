Esporte Polícia pede prazo maior para concluir inquérito sobre acusações contra Neymar A partir do pedido, o Ministério Público deve manifestar se concorda ou não

No último dia para a conclusão do inquérito que investiga as acusações de agressão e estupro da modelo Najila Trindade contra o jogador Neymar, a Polícia Civil de São Paulo decidiu solicitar um prazo maior para as investigações, nesta segunda-feira. A partir do pedido, o Ministério Público deve manifestar se concorda ou não. A partir daí, o juiz responsável vai determinar o...