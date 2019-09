Esporte Polícia Militar diz que partida entre Goiás e Cruzeiro deve ser com torcida única Segundo o Major Pedro Henrique Batista, do Batalhão de Eventos, pedido foi feito pela corporação ao Ministério Público de Goiás

A diretoria do Goiás recebeu notificação com recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que a partida contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro, domingo, às 19 horas, seja realizada com torcida única do time mandante. De acordo com o major Pedro Henrique Batista, do Batalhão de Eventos, o pedido foi feito pela Polícia Militar de Goiás ao MP-GO ...