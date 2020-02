Esporte Polícia mantém oito indiciamentos em inquérito de incêndio no Ninho do Urubu Tragédia no CT do Flamengo, que neste sábado completa um ano, deixou dez mortos e três feridos

A Polícia Civil do Rio remeteu ao Ministério Público do Estado a conclusão do inquérito aberto em fevereiro do ano passado para investigar as causas e os culpados pelo incêndio no Ninho do Urubu, e manteve os oito indiciamentos apontados ainda em junho. A tragédia no CT do Flamengo, que neste sábado completa um ano, deixou dez mortos e três feridos. O inquérito, con...