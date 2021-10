Esporte Polícia indicia torcedores por ofensas na internet a dirigentes do Grêmio Depois da denúncia inicial, a polícia conseguiu ordem judicial para quebra de sigilo telemático e pôde rastrear os dados dos usuários nas redes sociais

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou cinco torcedores do Grêmio por crime de injúria, calúnia e difamação contra dirigentes do clube gaúcho. Houve quebra de sigilo telemático para rastrear os usuários nas redes sociais e conclusão do procedimento policial. Um dos envolvidos fez retratação e os outros deverão assinar termo circunstanciado. As mensagens de dif...