Esporte Polícia cumpre mandados de busca e apreensão no Cruzeiro e na casa de dirigentes Operação policial investiga membros da diretoria do clube acusados de falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Dois dias antes de o Cruzeiro enfrentar o Atlético-MG no clássico válido pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, a sede do clube no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, foi palco de uma operação policial na manhã desta terça-feira. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu no local mandados de busca e apreensão, o que também ocorreu n...