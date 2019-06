Esporte Polícia Civil vai à Granja Comary apurar divulgação de vídeo de Neymar Os policiais foram recebidos pelo administrador do CT da seleção, e ficaram poucos minutos. No vídeo publicado nas redes sociais, atacante começa explicando o caso e lamentando a acusação, a qual nega

A Polícia Civil de Teresópolis foi à Granja Comary na manhã deste domingo (2) em uma primeira diligência envolvendo a acusação de estupro contra o atacante Neymar. Mas na ida dos investigadores ao local de concentração da seleção brasileira não teve relação direta com o Boletim de Ocorrência registrado contra o jogador na sexta-feira (31 de maio), mas sim pelo vídeo postado por ele no fim da noite deste sábado (1). Os policiais foram recebidos pelo administrador do CT da seleção, e ...