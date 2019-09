Esporte Polícia Civil aguarda imagens para identificação de suspeitos de incendiarem loja do Vila Nova Loja Sócio Tigrão, no OBA, foi incendiada na terça-feira (17), após derrota do Tigre para o Botafogo/SP, por 2 a 0

Ainda não há suspeitos sobre a autoria do incêndio na loja Sócio Tigrão, do Vila Nova, que ocorreu uma semana atrás (terça-feira, 17). A investigação está sendo realizada pelo delegado Washington da Conceição, do 9º Distrito Policial. Segundo o responsável pela investigação, foram solicitadas imagens de câmeras de algumas residências localizadas na Rua 256, n...