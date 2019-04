Esporte Pogba faz 2 de pênalti, Manchester United sofre, mas vence West Ham no Inglês O triunfo difícil conquistado em casa mantém a equipe de Manchester na briga pela Liga dos Campeões, ao passo que voltou à 5ª posição, com 65 pontos

Antes da partida decisiva pela Liga dos Campeões contra o Barcelona, o Manchester United contou com gols de pênalti de Paul Pogba para vencer o West Ham por 2 a 1 neste sábado (13), em casa, no Old Trafford, pela 34.ª rodada do Campeonato Inglês. O triunfo difícil conquistado em casa mantém a equipe de Manchester na briga pela Liga dos Campeões, ao passo que voltou ...