Esporte Poder mental é arma importante para segundo jogo da final entre Goiás e Atlético Psicólogas e coach do esporte afirmam que conhecimento das reações do grupo em vitória e derrota é decisivo para preparação

Como virar em campo um resultado adverso que parece irreversível? Como não ser vítima do famoso “salto alto” em uma decisão no futebol? Estes são alguns dos questionamentos que pairam sobre as cabeças de Maurício Barbieri e Wagner Lopes, comandantes de Goiás e Atlético, respectivamente, equipes envolvidas na disputa do título do Goianão 2019.O triunfo rubro-negro no domingo (14...