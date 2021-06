Esporte ‘Poderíamos ter melhor sorte’, diz técnico do Vila Nova após eliminação Wagner Lopes acredita que o time colorado criou chances, mas pecou em erros de finalizações durante os jogos contra o Bahia pela 3ª fase da Copa do Brasil

O técnico Wagner Lopes acredita que a falta de eficiência do Vila Nova nos confrontos contra o Bahia, pela 3ª fase da Copa do Brasil, custaram a eliminação do Tigre no torneio nacional. O treinador diz ter avaliado de forma positiva o comportamento da equipe goiana nos confrontos - o Tigre foi derrotado, por 1 a 0, pelo tricolor nesta quarta-feira (9) e caiu na competição após ser superado por 2 a 0 no placar agregado. “Nós lu...