O Atlético-GO terá um desafio gigante pela 3ª fase da Copa do Brasil. No sorteio realizado pela CBF, na tarde desta sexta-feira (22), ficou definido que o Dragão terá de decidir vaga no torneio diante do Corinthians, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Será a primeira vez que ambos se enfrentarão pela Copa do Brasil.

“Será um jogo dificílimo, contra um clube de muita tradição. Já esperávamos que o Atlético-GO encontraria um adversário difícil, pois estávamos no pote 2. Então, agora é jogar, ser muito competitivo e acreditar que poderemos surpreender”, avaliou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

O time paulista é comandado pelo técnico Vagner Mancini, que iniciou trabalho à frente do time atleticano em julho do ano passado na disputa da Série A do Brasileiro e da Copa do Brasil 2020. Mancini dirige a equipe corintiana desde outubro, quando trocou de clube e de endereço - saiu do CT do Dragão, em Goiânia, para o clube paulista, em São Paulo.

Na Copa do Brasil, o Corinthians tem tradição. O clube conquistou o título do torneio três vezes: 1995, 2002 e 2009. Na atual temporada, mesmo com dívidas e cobranças dos torcedores, o clube trabalha para ter uma formação sólida, mas os resultados nem sempre agradam à torcida corintiana.

Na Copa do Brasil, o time paulista eliminou dois adversários pernambucanos: Salgueiro (3 a 0) e Retrô (empate de 1 a 1 e vitória nos pênaltis, por 5 a 3). No Paulistão, faz uma boa campanha - é líder do Grupo A (18 pontos) e 3º geral (até esta sexta-feira). Na Copa Sul-Americana, assim como o Atlético-GO, estreou com empate de 0 a 0 diante do River Plate (Paraguai), fora de casa.

O lateral esquerdo Natanael também esperava por um rival difícil na próxima fase, pois o Dragão ficou no pote 2 do sorteio da CBF. “Sobre a Copa do Brasil, é mais para frente. Ainda vamos estudar, conversar com o professor (Jorginho), ver como vamos jogar. Sabemos que é um clube (Corinthians) grande. Esperávamos tudo, na verdade. Estávamos dispostos a pegar São Paulo, Inter, Grêmio. Já esperávamos por isso. Independente de quem vier, estamos preparados para fazer um bom trabalho”, destacou o jogador rubro-negro.