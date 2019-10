Esporte 'Podemos garantir que o Vila não cai', diz capitão do Vila Nova após empate com Atlético Zagueiro do Tigre e outros jogadores do clube fazem discurso de permanência na Série B após empate com o Atlético

O ponto conquistado no final do clássico contra o Atlético, nesta sexta-feira (11), foi valorizado pelos jogadores, que prometeram empenho e rendimento suficientes para evitar o rebaixamento colorado à Série C. O Tigre saiu atrás no placar na partida válida pela 28ª rodada, mas conseguiu empatar, com gol de falta de Bruno Mezenga, aos 39 minutos do segundo tempo. “Não temos ...