Esporte Pode olhar bem de perto. É o Michael? Não, é quase isso Admiração pelo atacante esmeraldino leva torcedor a se tornar sósia e fazer até tatuagem com nome do pai da revelação da Série A

Penteado diferente, com uma estrela desenhada no cabelo, tatuagem no braço direito, com o nome Messias, e camisa do Goiás. A descrição se refere ao atacante Michael, mas também a Cleberson Souza da Silva Pereira. Clebinho, como é conhecido, passou a ser o sósia do camisa 11 esmeraldino há, aproximadamente, um mês. Se o Michael original é natural de Poxoréu/MT, tem 23...