Esporte Pochettino não coloca data para estreia de Messi no PSG Jogador argentino fez, nesta sexta-feira (13), seu segundo treino no time francês

O técnico Mauricio Pochettino, do PSG, não quis estipular uma data para a estreia de Lionel Messi no clube francês. O argentino fez, nesta sexta-feira (13), o segundo treino como novo jogador do time de Paris. "É o segundo dia de treino depois de um mês parado. Vamos passo a passo. A prioridade é que ele se sinta bem e, quando estiver nas melhores condições, vai es...