Esporte Pochettino diz estar 'orgulhoso' do Tottenham, mas promete 'luta' em Manchester Spurs leva a vantagem de jogar pelo empate, após vencer por 1 a 0, no jogo de ida disputado no Tottenham Hotspur Stadium

Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, afirmou nesta terça-feira (16) que aconteça o que acontecer no jogo de volta contra o Manchester City, nesta quarta (17), no Etihad Stadium, em Manchester, pela rodada de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, todos estarão orgulhoso de seu desempenho. "Mas isso não significa que não vamos lutar", afirmou o...