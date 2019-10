Esporte PM impede uma nova invasão de torcedores em treinamento do Botafogo no Engenhão O auxiliar técnico Bruno Lazaroni comandou o treino após demissão de Eduardo Barroca

O treino do Botafogo foi mais uma vez tumultuado, nesta terça-feira, quando um grupo de cerca de 20 torcedores tentou invadir o Estádio do Engenhão, mas foi impedido pela Polícia Militar. Foi a última atividade do elenco antes do duelo com o Goiás, nesta quarta, às 19h15, contra o Goiás, no Rio, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os manifestantes foram até o...