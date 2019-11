Esporte PM e torcedores se enfrentam em confusão após desfile do Flamengo Fla é campeão da Libertadores e do Brasileiro. Grêmio vence Palmeiras

Uma confusão após a passagem do caminhão com o time do Flamengo causou enfrentamentos entre a Polícia Militar e torcedores na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (24). As causas do confronto ainda não são conhecidas. A multidão - que comemorava o título da Libertadores da América - acabou sendo afastada com o uso de bombas de gás...